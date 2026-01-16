Tornano al PalaMercuri gli Snipers TECNOALT dopo quasi un mese di assenza e ben tre incontri disputati in terra veneta.

In questo mese i civitavecchiesi sono tornati al successo, grazie alle vittorie in Coppa Italia contro Asiago Newts e Bomporto e soprattutto il successo ottenutto sabato scorso in quel di Cittadella che è valso i primi tre punti in classifica.

Domani alle ore 20 arriva il Libertas Forlì, compagine giovane e prestante e che ha trovato giovamento con il cambio allenatore avvenuto circa un mese fa: all'andata fu sfida aperta e combattuta dall'inizio alla fine, che premiò i forlivesi, questa volta i TECNOALT sperano in un epilogo migliore.

«Il Forlì è una squadra tosta con la quale negli anni abbiamo sempre avuto incontri combattuti ed equilibrati - spiega il presidente Riccardo Valentini - ci sono le premesse affinchè anche questa volta il match sarà in equilibrio fino alla fine. I ragazzi sono carichi e si stanno allenando bene, ci auguriamo di vedere in campo una bella partita che faccia divertire il pubblico».

I convocati: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Marco Stefani, Alberto Faravelli, Elia Tranquilli, Daniele Ceccotti, Bernardo e Ruggero Meconi, Michelangelo Tranquilli, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

Il weekend non si ferma alla serie A: sabato alle ore 18 in quel di Velletri in campo la formazione cadetta, gli Snipers Marco Liberati SRL.

Domenica invece nerazzurri in viaggio verso Forlì dove alle 11 e alle 13.45 saranno di scena gli Snipers Pizzeria Red Carpet contro Edera Trieste e Forlì, e faranno il loro esordio i piccolini dell'under 10, sempre targati Marco Liberati SRL, che giocheranno due volte contro i padroni di casa del Forlì (12.30 e 15.15).

@RIPRODUZIONE RISERVATA