sabato, 17.01.2026
NEWS & COFFEE rassegna stampa Venerdì 16 Gennaio 2026
Viterbo: espulso si nasconde in un magazzino, la polizia lo scopre

Il 32enne gambiano è stato accompagnato al centro di permanenza e rimpatri di Roma
Polizia locale, Berti lascia Civitavecchia

redazione web
Viterbo: scontro frontale lungo la Cassia Nord, due feriti

L’incidente è accaduto ieri sera, sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri
Ferito da un fuoco d’artificio durante la festa di S. Antonio

L’uomo colpito a una gamba è stato elitrasportato al Gemelli dove è ricoverato in prognosi riservata
Droga ed esplosivo per bomba carta, in due nei guai

Un 25enne arrestato e l’amico segnalato alla prefettura, sono stati controllati per la velocità sostenuta a cui viaggiavano
Niente carri allegorici, salta il Carnevale 2026

L’associazione comunica la mancata organizzazione dell’edizione: «Non è stato possibile coinvolgere un numero sufficiente di volontari»
Viabilità attorno alla caserma dei pompieri: «Stiamo studiando la soluzione»

La sindaca Gubetti replica all’opposizione e si toglie qualche sassolino dalla scarpa
«Niente iter in consiglio comunale, in fumo 80mila euro per il sociale»

Le associazioni del Terzo settore puntano il dito contro l’immobilismo della politica cerveterana
«Intere vie sono al buio», la protesta dei residenti

Sos che arriva da alcune strade centrali
