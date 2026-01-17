Amministrazione
Home page
>
Cronaca
>
NEWS & COFFEE rassegna s...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa Venerdì 16 Gennaio 2026
Il fatto
Viterbo: espulso si nasconde in un magazzino, la polizia lo scopre
Il 32enne gambiano è stato accompagnato al centro di permanenza e rimpatri di Roma
la novità
Polizia locale, Berti lascia Civitavecchia
redazione web
Il fatto
Viterbo: scontro frontale lungo la Cassia Nord, due feriti
L’incidente è accaduto ieri sera, sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri
Il fatto
Ferito da un fuoco d’artificio durante la festa di S. Antonio
L’uomo colpito a una gamba è stato elitrasportato al Gemelli dove è ricoverato in prognosi riservata
Il fatto
Droga ed esplosivo per bomba carta, in due nei guai
Un 25enne arrestato e l’amico segnalato alla prefettura, sono stati controllati per la velocità sostenuta a cui viaggiavano
MONTEFIASCONE
Niente carri allegorici, salta il Carnevale 2026
L’associazione comunica la mancata organizzazione dell’edizione: «Non è stato possibile coinvolgere un numero sufficiente di volontari»
Il caso
Viabilità attorno alla caserma dei pompieri: «Stiamo studiando la soluzione»
La sindaca Gubetti replica all’opposizione e si toglie qualche sassolino dalla scarpa
L’accusa
«Niente iter in consiglio comunale, in fumo 80mila euro per il sociale»
Le associazioni del Terzo settore puntano il dito contro l’immobilismo della politica cerveterana
La preoccupazione
«Intere vie sono al buio», la protesta dei residenti
Sos che arriva da alcune strade centrali
