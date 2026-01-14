CIVITAVECCHIA – Un nuovo intervento di bonifica è stato effettuato da Civitavecchia Servizi Pubblici in un’area periferica del territorio comunale, dove era stata segnalata la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto, nella parte alta di via Terme di Traiano, all’altezza del parcheggio dell’Aquafelix. L’operazione, condotta nei giorni scorsi, ha portato alla rimozione di circa tre tonnellate di rifiuti abbandonati lungo una zona di campagna, tra sterpaglie e margini stradali.

Davanti agli operatori di Csp si è presentato uno scenario di forte degrado ambientale: materiali di ogni tipo scaricati senza alcun criterio, dai rifiuti ingombranti agli scarti domestici, fino a sanitari, mobili dismessi e sacchi di immondizia. Un accumulo che, oltre a deturpare il paesaggio, rappresentava un potenziale rischio per l’ambiente e la salute pubblica.

La municipalizzata del Comune è intervenuta con mezzi e personale specializzato, ripristinando il decoro dell’area e documentando l’operazione anche attraverso i propri canali social, come forma di denuncia pubblica.

Csp rinnova l’appello al rispetto delle regole e al corretto conferimento dei rifiuti, ricordando che la tutela dell’ambiente passa anche dai comportamenti quotidiani di ciascun cittadino.