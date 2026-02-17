Terminata la prima fase del campionato di serie A, per gli Snipers TecnoAlt è subito il momento di concentrarsi per la seconda parte del torneo, dove finalmente i giochi cominceranno ad essere determinanti per le sorti del gruppo guidato da Martina Gavazzi. Il regolamento prevede che le 10 squadre vengano divise in due gruppi da cinque, nei quali verrà svolto un nuovo girone d’andata.

Nella prima giornata i nerazzurri riposeranno e questo avverrà il prossimo fine settimana. L'esordio è previsto per il 7 marzo, quando al PalaMercuri arriverà il Cus Verona. Prima trasferta sette giorni dopo a Cittadella. Ultimo impegno a Civitavecchia di questo segmento di campionato il 21 marzo contro il Forlì, con la conclusione fissata il 28 del mese sul campo dell’Edera Trieste, dove c’è stata la recentissima sconfitta per 9-1, anche se i civitavecchiesi hanno affrontato la lunghissima trasferta con un roster sperimentale, con tanti giovani.

Quindi il regolamento, visto che gli Snipers TecnoAlt si sono piazzati all’ultimo posto della regular season, prevede che Novelli e compagni giochino in casa contro le squadre più forti e in trasferta con quelle con cui dovranno duellare maggiormente per garantirsi la salvezza.

Non basta: le formazioni partiranno con dei punti di bonus, a seconda dei piazzamenti: il Forlì avrà otto punti, il Cus Verona sei, il Cittadella ha già quattro lunghezze, l’Edera due, mentre gli Snipers saranno ultimi a zero. Le ultime due classificate accederanno allo spareggio playout, con la perdente che retrocederà in serie B.

