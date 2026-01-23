Doppio appuntamento al PalaMercuri per gli Snipers TECNOALT che giocheranno sabato (ore 20) e domenica (ore 13.30) contro i Fox Legnaro.

La prima partita sarà valida per la sedicesima giornata di campionato di serie A, la seconda per il quarto turno di Coppa Italia in cui per coincidenza è stato sorteggiato sempre Legnaro come avversario della Cv Skating.

«L'importante è crescere in vista della seconda fase - spiega il presidente Riccardo Valentini - in vista del rush finale dove i punti in palio saranno veramente importanti. La stagione è senza dubbio complicata, anche per una incredibile quantità di imprevisti alla quale siamo stati costretti a far fronte, ma la voglia di lottare c'è sempre. I ragazzi hanno dato importanti segnali di crescita, lavoriamo per le partite che contano». Una chiusura poi sulla Coppa Italia: «Non è un obiettivo di stagione, anche perché nelle fasi successive entreranno in gioco i top team contro cui c'è poco da fare. Sarà comunque una gara utile per mettere minuti nelle gambe».

I convocati: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Elia Tranquilli, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

