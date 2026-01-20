TARQUINIA - La città etrusca è tra le 10 finaliste alla candidatura di Capitale italiana della cultura 2028. Oggi la comunicazione sul sito del ministero della Cultura. Insieme a Tarquinia ci sono Anagni, Ancona, Catania, Colle Val d’Elsa, Forlì, Gravina di Puglia, Massa, Mirabella Eclano e Sarzana.

Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, che si terranno giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. Ogni candidata avrà così la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata massima 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande da parte dalla giuria. La pubblicità delle stesse, prevista dal bando, sarà garantita tramite trasmissione in diretta streaming sul canale youtube del ministero della Cultura.

L’audizione di Tarquinia è prevista per il 27 febbraio alle 15,15. La proclamazione entro il 27 marzo.