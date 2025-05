Ultima di campionato di serie B per gli Snipers TecnoAlt che alle 20.30 a Camaiore saranno impegnati nella sesta giornata di questa seconda fase.

I civitavecchiesi per passare matematicamente il turno dovranno conquistare almeno un punto sul campo: viceversa saranno costretti a sperare in buone notizie il giorno dopo dal match fra Camaiore e Bomporto. In formazione, tutti abili e arruolati per il presidente/allenatore Valentini: «Non vogliamo dipendere da nessuno e quindi vogliamo fare la nostra prestazione per aggiudicarci l'incontro - afferma Valentini - sappiamo che sarà difficile e ci brucia ancora il modo in cui abbiamo perso la gara d'andata, dopo che avevamo avuto una ghiotta occasione per chiuderla. Mi aspetto una battaglia vera, purtroppo tutti questi ponti e festività hanno un po' spezzato il ritmo degli allenamenti ma ci faremo trovare pronti».

I presenti: Eugenia Pompanin, Marco Stefani, Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli, Alessio Galli, Nicolò Esposito, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Bernardo Meconi, Gianmarco Novelli, Manuel Fabrizi. Allenatore: Riccardo Valentini.

