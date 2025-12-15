Una vera e propria beffa per gli Snipers TECNOALT che sabato sera al PalaMercuri hanno ceduto per 3-2 contro il CUS Verona nella dodicesima giornata del campionato nazionale di serie A.

I civitavecchiesi hanno approcciato alla partita con il piglio giusto, sono rimasti concentrati per quasi tutto il match ed hanno risposto colpo su colpo alle iniziative degli esperti avversari.

La partita sembrava poter aver finalmente un lieto fine con i TECNOALT avanti per 2-1 a due minuti dalla fine grazie alle reti dei fratelli Meconi, ma proprio al rush finale la doppia beffa con gli scaligeri che segnano le reti del successo. Evidente la crescita degli Snipers che però devono ancora maturare nei momenti cruciali per portare a casa gare equilibrate come quella di sabato.

Michelangelo Tranquilli: «Probabilmente la nostra miglior partita della stagione finora. Dobbiamo ancora migliorare in fase offensiva, facciamo ancora troppa fatica a trovare il gol ma siamo stati bravi a concedere al Verona poche occasioni veramente pericolose. Il livello degli avversari è alto e non ci si può mai permettere di abbassare la guardia, sono stati bravi loro a rimanere in partita fino alla fine e ribaltarla nel finale. Fa male perdere così, ma il campionato è ancora lungo e sono sicuro che potremo levarci qualche soddisfazione».

I presenti: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Michelangelo Tranquilli, Elia e Luca Tranquilli, Marco Stefani, Alessandro De Fazi, Francesco Taglioni, Ruggero e Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti. Allenatrice: Martina Gavazzi.

