SANTA MARINELLA – «In questi giorni, in molti, tra cittadini e iscritti, mi chiedono se sarò candidata nella lista del PD alle prossime amministrative 2026 – comunica Lucia Gaglione, segretaria del Pd di Santa Marinella e Santa Severa - . In accordo con il segretario provinciale, Rocco Maugliani, che desidero ringraziare per la proposta avanzata, ritengo opportuno chiarire la mia posizione: ho deciso di non candidarmi, anche se per me poteva essere un’opportunità da considerare, ma in questo momento prevale il mio senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Il lavoro iniziato due anni e mezzo fa è un percorso significativo, carico di sfide, ma non è stato solo una mera responsabilità, ma una missione condivisa, che ha richiesto impegno, dedizione e una costante connessione con le esigenze della nostra comunità. Per questo, ritengo fondamentale non abbandonare questo progetto, - continua Lucia Gaglione - soprattutto considerando il ruolo cruciale che il Partito Democratico avrà nel percorso di composizione e nel sostegno della prossima giunta. È essenziale che coloro che, come me, si sono impegnati nella creazione della nuova coalizione, continuino a svolgere un ruolo attivo anche dal di fuori, contribuendo politicamente alla sua stabilità e crescita».

«È dovere del Pd – prosegue la segretaria - in questa fase non solo essere parte integrante nel processo di formazione del programma e della coalizione che alle prossime elezioni sfiderà il centrodestra, oltre che nel sostegno a chi verrà successivamente individuato come candidato sindaco del centrodestra e nella formazione delle liste del partito, ma anche di vigilare affinché i valori e gli obiettivi che ci hanno guidato finora vengano preservati e perseguiti nel modo più coerente possibile».

«Pertanto, – conclude Lucia Gaglione - sono pronta a mettermi subito al lavoro nell’interesse del partito, della coalizione e dei futuri candidati, affinché insieme possiamo costruire un futuro all’altezza delle aspettative dei cittadini di Santa Marinella e Santa Severa. La mia battaglia politica continuerà con la determinazione di sempre, consapevole che il nostro impegno collettivo è ciò che fa la differenza dalle proposte delle destre, rispetto alle quali siamo alternativi».

