Un brutto spettacolo. Si può riassumere così la quarta giornata di serie A andata in scena al PalaMercuri sabato sera.

«Gli Asiago Vipers vincono 8-1 – affermano dalla Cv Skating – una partita che in pratica non si è giocata, con assoluti protagonisti gli arbitri che hanno comminato la cifra record di 76 minuti di penalità a Civitavecchia, probabilmente record storico per una singola partita.

Inutile commentare una gara che non c'è stata: i TECNOALT passano in vantaggio e poi giocano in pratica tutta la partita in inferiorità numerica, con Asiago Vipers brava a sfruttare le infinite superiorità e a segnare le reti della vittoria.

Invieremo un resoconto in federazione circa la condotta arbitrale, nella migliore delle ipotesi semplicemente nefasta. Avremmo voluto giocare una partita di hockey. Sarebbe stato bello. Ciò non è stato reso possibile. È stata una brutta giornata per lo sport. Ci sarebbero molte altre considerazioni da fare ma le faremo nei luoghi opportuni».

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Ruggero e Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA