Una buona prestazione per gli Snipers TECNOALT in quel di Legnaro, ma non arrivano punti. Questo il riassunto della settima giornata di Serie A con i civitavecchiesi che escono sconfitti per 5-2.

Il match si gioca a ritmi molto alti e con ottime giocate da ambo le parti, il primo tempo termina 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa i Fox allungano sul 3-1, poi Novelli accorcia per il 3-2 e solo i pali e le traverse impediscono ai TECNOALT di pareggiare. Nel finale le reti del 5-2. Francesco Taglioni dichiara: «Partita combattuta fino all'ultimo. Verso la fine abbiamo calato un po' con la concentrazione, forse per la stanchezza. siamo stati molto sfortunati in molte occasioni ma ci rifaremo,la squadra è unita e ci siamo daremo di più in allenamento e ci leveremo delle soddisfazioni. complimenti anche ai nostri avversari».

I presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Alessandro De Fazi, Michelangelo Tranquilli. Allenatrice: Martina Gavazzi.

