Ultima giornata della prima fase del campionato nazionale di serie A per gli Snipers TECNOALT chiamati domani sera alle 20.30 in quel di Trieste ad onorare il campionato.

La gara non ha alcun valore ai fini della classifica e nella seconda fase i civitavecchiesi potranno ancora giocarsi le proprie chance per la salvezza per questo la lunga trasferta sarà affrontata con relax dal team locale.

«La gara sarà poco più che un allenamento - spiega il presidente Valentini - e per questo andremo con una squadra giovanissima, per far fare esperienza ai nostri meritevoli giovani. Daremo il tutto per tutto nella seconda fase, nonostante i vari problemi di roster che stiamo avendo».

I convocati: Eugenia Pompanin, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Ruggero Meconi, Francesco Taglioni, Daniele Ceccotti, Michelangelo Tranquilli, Leandro Galioto, Marco Garbetta. Allenatrice: Martina Gavazzi.

