Sniperine più forti delle avversità. La formazione femminile è stata impegnata nei primi giorni del 2026 in una lunga e complicata trasferta logistica, con 3 gare giocate su 3 campi diversi. Causa imprevisti vari, nessuna delle tre portieri in rosa era però disponibile e quindi le ragazze del presidente Valentini si sono alternate fra i pali con delle giocatrici di movimento diventate portiere improvvisate ma nonostante ciò le Sniperine sono comunque riuscite a raccogliere 6 dei 9 punti in palio.

A Torre Pellice, sabato alle ore 17.30, è arrivata una convincente vittoria per 5-1. Domenica mattina, in quel di Agrate (ore 11), un'altra convincente vittoria per 9-2 ed infine il pomeriggio al Quanta Club (ore 15) è arrivato un ko per 11-1 contro le quotate rivali del Milano Quanta.

«Viste le premesse della vigilia e le assenze delle portiere - spiega il presidente Valentini - non mi sarei aspettato di raccogliere ben sei punti sui nove a disposizione. Le ragazze sono state brave a non concedere niente, a sacrificarsi a turno fra i pali, e a fare quadrato di fronte all'avversità. Contro Milano Quanta nulla abbiamo potuto vista la nostra condizione emergenziale ed il livello delle avversarie ma siamo molto soddisfatti di come è andato il weekend, sia dentro che fuori dal campo».

Le presenti: Veronica Novelli, Eleonora Raia, Martina Succi, Chiara De Meo, Laura Giannini, Gloria Padovan, Louise Ciucci, Ludovica Giancola, Desirè Capodimonte, Letizia Barocci, Sara Colonnelli. Allenatore: Riccardo Valentini.

