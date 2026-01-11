Social
domenica, 11.01.2026
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 9 gennaio 2026
Cronaca

Futuro Tvn, Pietro Tidei: «C’è da chiedersi se c’è una classe politica all’altezza delle opportunità e del momento»

L’ex sindaco di Santa Marinella «pensa in grande» e illustra la sua idea per il dopo carbone
Alessandra Rosati
Cronaca

Costruire la salute con la comunità: stati generali della Asl di Viterbo

Il 15 e 16 gennaio due giornate a Viterbo per parlare di salute, prevenzione e futuro dei servizi sanitari
Alessandra Rosati
Succede tutto nel secondo tempo: apre Tombesi, la chiude Patrascu

Il derby è del Cerveteri: 2-0 al Tolfa

Ferretti: «Bello vedere la gioia dei tifosi». Cafarelli: «Match in equilibrio, poi due eurogol»
Cronaca

«Difendere gli alberi di piazza Regina Margherita a Civitavecchia significa difendere la memoria e il futuro della città»

Il comitato cittadino torna a chiedere al sindaco Marco Piendibene la modifica del progetto
Alessandra Rosati
Cronaca

Viterbo “sbarca” a Monte Carlo

È in corso una campagna promozionale del capoluogo della Tuscia sui bus dell’Oltralpe
VALLERANO

Nascono le Officine municipali

Inaugurato in Largo Sant’Andrea lo spazio multifunzionale per cittadini, imprese e professionisti
Le indagini

Sparatoria dopo il furto: uno dei due banditi arrestati aveva l’obbligo di dimora a Torino

La Polizia di Stato prosegue le ricerche del terzo uomo fuggito a piedi. Potrebbe aver preso il treno
intelligenza artificiale e digitale

La credibilità di un giornale non può essere seconda a un “influencer” improvvisato

Alessandra Rosati
Cronaca

Oggi alla Casa delle Arti una “Cantata anarchica per De André”

Oggi, a partire dalle 18, chiunque vorrà potrà portare il proprio strumento oppure semplicemente la propria voce per unirsi alla cantata
