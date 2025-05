Sarà finale scudetto per le Sniperine CRT. La formazione femminile della Cv Skating ha bissato il successo di gara 1 contro le Devil Girls Vicenza: sabato sera al PalaMercuri è arrivata una sofferta vittoria per 1-0 in gara 2, grazie ad una rete di Ercolani giunta in superiorità numerica nella seconda parte del primo tempo. In finale di campionato le civitavecchiesi troveranno le Scomed Bomporto, brave a sconfiggere l'Hc Milano, campione d'Italia in carica, in due gare. Tornando al match di sabato, questo sicuramente non è stato spettacolare. Il Vicenza si chiude a quadrato e gioca solo di ripartenze, capitan Novelli e compagne faticano a trovare i giusti spazi e quando riescono a creare le occasioni, mancano di precisione nell'ultima scelta. Nel secondo tempo arriva anche qualche brivido, oltre a due legni colpiti dalle civitavecchiesi, ma il risultato finale premia comunque le Sniperine. «Ai play off conta solo una cosa: vincere - afferma il presidente/allenatore Riccardo Valentini - e lo abbiamo fatto, seppur faticando più del dovuto e non giocando la nostra migliore partita. Non abbiamo gestito al meglio il nervosismo che una gara così importante porta con sè, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi ed in generale siamo stati molto poco efficaci sotto porta. Ma era anche inevitabile che lo spettro della semifinale persa l'anno scorso, quando arrivammo da favoriti come questa volta e perdemmo sia gara 2 che gara 3 in casa, incombeva ancora. Ora dobbiamo concentrarci sull'atto finale del campionato: fin qui sono giunte solo vittorie ma la serie parte da 0-0. Dovremo essere bravi a gestire la tensione e giocare l'hockey che sappiamo fare contro una squadra che ha dimostrato di avere ottimi valori da mettere in campo e che venderà carissima la pelle».

IL PROGRAMMA DELLA FINALE SCUDETTO

gara 1: domenica 1 giugno ore 19 - a Bomporto

gara 2: sabato 7 giugno ore 20.30 - a Civitavecchia

eventuale gara 3: domenica 8 giugno ore 10.30 - a Civitavecchia

