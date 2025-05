TOLFA -“Siamo in fase avanta del Progetto linea B di Borghi PNNR e il nostro comune è stato destinatario diun milione e seicento mila euro e di ulteriori 844mila euro che sono state destinate alle attività start-up e già in itinere che hanno partecipato al bando e i nostri concittadini potranno vedere i risultati fra poco”. Ad esprimersi così la sindaca di Tolfa, Stfania Bentivoglio, la quale sottolinea che “il bando era strutturato in due momenti: il primo, quello strutturale, è arrivato quasi a completamento. Abbiamo completato la ristrutturazione del “Mugnitore” che diventerà una residenza artistica. Il Palazzaccio (edifcio storico nel cuore del Borgo collinare) è stato dotato di ascensore e caldaie, quindi è stata sistemata e si è provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Palazzaccio rinnovato, quindi, sarà fruibile dal mese di giugno. Su via Roma infatti, stiamo rifacendo la facciata esterna di Palazzo Buttaoni (un altro degli edifici storici di Tolfa): questa è un’opera colassale che non è stata mai rifatta; all’interno dello stesso nascerà l’Accademia della Catana, quindi una scuola che intenderà fornire gli strumenti per la conoscenza dell’artigianato locale in particolare sulla borsa che ha fatto la storia nazionale ed internazionale di Tolfa”. Lasindaca poi ci tiene a precisare: “che i fondi del PNRR che ci sono stati destinati per il restyling delle scuole, per il bando Linea Borghi, per la coimbentazione del teatro Claudio la cui prestazione energetica è nettamento migliorata con l’ascesa di ben due classi energetiche. Tutti questi finanziamenti sono frutto di una grande progettualità, sono progetti pensati e scritti e qindi si deve un plauso per il lavoro amministrativo che si sta facendo”. Apprezzato dai cittadini e dai tanti turisti è pi il rinnovato percorso verso il meravoglioso e suggestivo sito della Rocca, luogo simbolo del Borgo collinare.

“Anche questo fa parte di tuti quegli obietticvi che ci eravamo proposti nella campagna elettorale. Nel nostro programma elettorale c’eracome punto focale la valorizzazione del nostro paese e abbiamo sempre creduto che la Rocca e il suo percorso meritavano di essere sitemati. Ora il nuovo sentiero che gira intorno intorno alla Rocca a 180° e affaccia su Roma è molto bello: è un percorso quasi da trekking nel senso che anche delle altimetrie particolari in alcuni punti nella parte davanti la Rocca nella balconata è stato installato un orgao plastico collegato a un sistema di diffusione musicale che in quattro momenti della giornata e in particolare momenti dell’alba, del tramonto e i momenti del pre pranzo e post pranzo emette musica - prosegue la sindaca Stefania Bentivoglio - inoltre abbiamo cambiato tutto il sistema di illuminazione a LED della Rocca andando incontro ad un’otticadi abbattimento delle spese, perché tutto il sistema a LED è anche più performante ed è diventato molto più illuminato e la luce può essere cambiata: in alcuni momenti e in date particolari la luce può essere cambiata, come è accaduto nella Giornata dell’Autismo. Inoltre abbiamo fatto una serie di interventi ultimamente che sono andati nell’ottica di sostenere i servizi: stiamo sistemando la scuola e i lavori stanno per finire: è stata sostenuta maggiormente sia la parte strutturale quella dei servizi. Il nido è un altro dei progetti in itinere come la sistemazione delle palestre scolastiche: una all’aperto l’altra al chiuso che quella della scuola elementare che è stata ristrutturata, così come quella della frazione di Santa Severa nord. Si è conclusa poi la prima parte della vincolistica per la pista pedonale che legherà il Comune di Tolfa con quello di Allumiere con cui si andrà in qualche maniera risolvere. il problema del circuito che, finora, non era in sicurezza per i pedoni

