LADISPOLI – Partono di mattina i lavori sulla via Aurelia per rammodernare la strada ed è bufera. Automobilisti e pendolari oggi sono rimasti intrappolati in entrambe le direzioni per consentire agli operai di provvedere al restyling della pavimentazione di fronte al casa della salute. Cittadini infuriati soprattutto perché i cantieri non sono stati avviati di notte, situazione che naturalmente avrebbe scongiurato situazioni caotiche legate alla viabilità. Invece sia in direzione della Capitale che verso Civitavecchia si sono registrate lunghissime code non solo sulla statale ma ne ha risentito pure il centro urbano delle due città di Ladispoli e Cerveteri. Centinaia e centinaia di commenti polemici sui social da parte dei rispettivi conducenti spazientiti.

Gli automobilisti sono esasperati per i continui cantieri sia sull’autostrada Roma-Civitavecchia, con le conseguenze chiusure degli svincoli e ora anche sull’Aurelia in pieno giorno.

