CIVITAVECCHIA – Litiga con la compagna, lei si presenta in ospedale e si sottopone alle cure del pronto soccorso.

Un caso come tanti, se non fosse per il grave epilogo che ha costretto i Carabinieri ad intervenire tempestivamente.

I fatti si sono svolti nella notte tra venerdì e sabato: una donna è ricoverata dopo una lite con il compagno e i militari dell’Arma si trovano al San Paolo per un intervento richiesto a causa di una persona in stato di agitazione.

Trovarsi su due diversi interventi, per gli operatori della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia è stato un attimo, quando in pronto soccorso, utilizzando un accesso secondario e quindi non controllato dal personale di vigilanza, si è presentato proprio il compagno della donna ricoverata.

Momenti di tensione e toni accesi, che hanno indotto i Carabinieri ad intervenire immediatamente.

L’uomo, di 43 anni, alla vista delle divise non si è certo calmato e ha cercato lo scontro, con i militari costretti ad immobilizzarlo e a portarlo via.

A seguito dei maltrattamenti sono state attivate le procedure per il “codice rosso”.

L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.