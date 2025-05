SANTA MARINELLA – Sono partiti i lavori per la sistemazione del fosso Castelsecco. L’intervento, interessa l’area tra il ponte della ferrovia e l'autostrada, per un valore di oltre 900mila euro, finanziato con fondi Pnrr.

Sono in atto, contemporaneamente, operazioni strutturali per la mitigazione del rischio idraulico.

Eventi straordinari, come piogge particolarmente intense, possono danneggiare infrastrutture o abitazioni a ridosso del fosso, provocando seri danni a cose e persone, come già peraltro accaduto tristemente in passato durante l’alluvione del 1981.

Proseguono contestualmente i lavori, già avviati, per la sistemazione della foce del fosso e dell'alveo della ferrovia fino a mare, per un valore di oltre due milioni di euro. Un’opera che restituirà alla città una vasta area verde bonificata e rispettosa delle norme ambientali e della tutela della biodiversità del sito. In particolare, le operazioni si svolgono sulle sponde, rimuovendole dai rifiuti e dai sedimenti accumulati per garantire il deflusso delle acque, ponendo attenzione a non influenzare l’habitat naturale di specie animali e vegetali e senza modificare la morfologia del fosso.

“Dopo quasi cinquant’anni – dice il sindaco - restituiamo alla città un’oasi naturale, che in estate sarà accessibile e attraverso la quale si potrà raggiungere un tratto di mare, reso impraticabile per tutto questo tempo. Si tratta di un intervento di valorizzazione di un’area che si appresta a diventare preziosa per il patrimonio naturalistico e ambientale del territorio. L'area verde naturale, infatti, recuperata, ripulita e salvaguardata, potrà finalmente essere messa a disposizione dei visitatori, diventando attrattiva per il tempo libero, con percorsi di birdwatching, passeggiate alla scoperta della natura e dei preziosi reperti archeologici, come l’antico ponte romano di Apollo”.

