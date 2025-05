Amarezza Civitavecchia: vince 2-1 la W3 Maccarese al “Francesca Gianni” lo spareggio per il secondo posto del girone A. Sarà dunque la squadra bianconera di mister Colantoni ad accedere alla fase nazionale per cercare l’accesso in Serie D.

ROMA – E’ il giorno della verità per il Civitavecchia di mister Castagnari. Al “Francesca Gianni” di Roma i nerazzurri una settimana dopo il successo decisivo del “Tamagnini” nell’ultima giornata dell’Eccellenza, ritrovano la W3 Maccarese per uno spareggio che vale i playoff nazionali per la serie D.

Le formazioni ufficiali

2’ – GOL CIVITAVECCHIA – HA SEGNATO IL CIVITAVECCHIA! Bomber Di Vico firma il gol del vantaggio in contropiede dopo 2 minuti. È 1-0

10’ – Occasione Maccarese Romagnoli smanaccia alto un tiro di Aracri dall'interno dell'area di rigore

22' ammonito Guiducci, ma il Civitavecchia voleva l'espulsione per fallo su chiara occasione da gol. Per due volte Starace la W3 dai contropiedi nerazzurri

35’ BRIVIDO AL 35' Clamorosa traversa del Civitavecchia con Proietti, che calcia all'improvviso dai 30 metri su pallone lanciato fuori dall'area di rigore della W3. I nerazzurri non soffrono e ripartono agili in contropiede.

FINE PRIMO TEMPO – Civitavecchia-W3 Maccarese 1-0

SECONDO TEMPO- Secondo tempo cominciato tra Civitavecchia e W3 Maccarese. Sempre 1-0 per l'undici di Castagnari

13' - IL PAREGGIO DELLA W3 Al minuto 13' i bianconeri fanno 1-1 grazie alla rete di Fè sugli sviluppi di un calcio d'angolo

34’ LA W3 PASSA IN VANTAGGIO Al 34' rimonta completata. Palla dentro di Follo dalla destra svarione centrale e poi arriva Calveri per il 2-1 bianconero sul Civitavecchia

I MINUTI FINALI