Sarà un weekend decisivo per l'assegnazione dello scudetto femminile di hockey in line, con la Cv Skating che è in fibrillazione per poter ottenere il secondo Scudetto della sua storia. Dopo la sconfitta in gara 1, le Sniperine Crt dovranno ribaltare la serie e sono costrette a vincere sia gara 2 che gara 3, entrambe in programma al PalaMercuri,questa sera alle 20.30 ed eventualmente domani mattina alle 10.30, sempre al PalaMercuri, per via del fatto di aver chiuso al primo posto la regular season. L'avversario, Scomed Bomporto, ha già dimostrato in gara 1 tutto il suo valore e si prospettano due sfide entusiasmanti e affatto scontate. Qualora il Bomporto dovesse vincere anche sabato sera, lo scudetto sarà suo. «Sapevamo che ai play off si comincia tutto da 0-0 ed in gara 1, purtroppo, lo abbiamo visto sulla nostra pelle - spiega il presidente Riccardo Valentini - ma non c'è tempo di guardarsi indietro, dobbiamo solo guardare avanti e vincere le ultime due partite della stagione in casa che ci separano dallo scudetto. Il Bomporto è team giovane, appassionato e decisamente grintoso ed in gara 1 è stato bravo a far girare gli episodi in proprio favore. Ora però abbiamo il vantaggio del fattore campo e dovremo fare di tutto per farlo valere. Mi auguro che il pubblico sia numeroso e caloroso: le nostre ragazze ne hanno bisogno e se lo meritano per il percorso fatto non solo in questa stagione, ma in questi anni».

Per il coach Martina Gavazzi, tutto il roster a disposizione. Le convocate: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Martina Mori, Federica Ercolani, Martina Succi, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Sara Colonnelli, Louise Ciucci. Allenatrice: Martina Gavazzi.

