Si chiude con un ottimo terzo posto l’esperienza della Snc alla Coppa Italia Master Uisp, che si è disputata alla piscina Monumentale di Torino.

Un’occasione speciale per i rossocelesti, capeggiati dalla colonna portante Simone Feoli, che hanno tenuto testa ad avversari provenienti da tutta Italia, in una situazione che non capita sempre per chi fa parte di queste categorie.

I civitavecchiesi hanno superato brillantemente la prima fase, sconfiggendo Valmar e Savona, ottenendo così l’accesso alla semifinale, dove però è arrivato lo stop contro i Pallanuotisti Fiorentini.

Ma la Snc si è rifatta nella finale per il terzo posto, dove ha prevalso nei confronti del Savona, ottenendo così una piazza molto importante e guadagnandosi il podio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA