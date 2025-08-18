Il torneo dedicato al damista Roberto Cartella si è svolto regolarmente, invadendo, di fatto l'area ristoro della Conad di Ladispoli. Il torneo prevedeva sia la competizione del gioco della dama italiana che quello degli scacchi. Il livello medio alto, sommato a molti giovanissimi che hanno rallegrato la manifestazione e a persone di una certa età che hanno dato il loro apporto di saggezza e tranquillità, hanno fatto sì che ne scaturisse un torneo molto bello; alla fine la spunta il maestro Ialongo per la dama, e per gli scacchi una nostra vecchia conoscenza e cioè Giulio Simeone. Tutti i partecipanti ringraziano la Conad, sensibile a queste iniziative e al sempre presente Alessandro Pompa, che ha organizzato (insieme a Roberto Barletta e Tina Giuffreda), arbitrato, giocato, ed animato il torneo. Il 24 agosto ci sarà un nuovo torneo di dama e scacchi.

