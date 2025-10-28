Ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione: questo pomeriggio alle 14.30 al Felice Scoponi il Tolfa di mister Michele Micheli affronta il Grifone Monteverde, una delle formazioni più solide del girone. Dopo settimane intense e risultati altalenanti, i biancorossi cercano in Coppa l’occasione giusta per rilanciare entusiasmo e fiducia.

Il tecnico del Tolfa presenta così la sfida: «Sicuramente mancheranno Roccisano, Monteneri e Miguel Vittorini, mentre è da valutare Mancini. Affrontiamo un’ottima squadra in un momento un po' particolare, quasi surreale: le prestazioni ci sono, i ragazzi stanno dando tutto, ma purtroppo i risultati non stanno arrivando. Sicuramente c’è anche un po’ di nostra responsabilità, ma cercheremo di dare il massimo per proseguire il cammino in Coppa».

Micheli sottolinea l’importanza dell’approccio mentale e dell’equilibrio tattico: «Affronteremo la partita con massima determinazione e con la volontà di ottenere un risultato pieno, anche in vista del ritorno. Queste sono gare che si giocano su centottanta minuti: è fondamentale restare lucidi e avere la possibilità di giocarcela fino alla fine. La squadra c’è, è motivata e ha tanta voglia di fare bene».

A confermare la compattezza dell’ambiente arriva anche la voce del direttore sportivo Marcello Smacchia, che guarda con fiducia alla sfida: «Sappiamo che il Grifone Monteverde è un avversario di livello, ma il Tolfa ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Il gruppo è unito, compatto e lavora con serietà: serve solo un episodio favorevole per sbloccarci e tornare a raccogliere quanto meritiamo. Questa Coppa può darci stimoli importanti e ci teniamo a onorarla fino in fondo».

Il clima allo Scoponi si preannuncia caldo e carico di aspettative: il Tolfa vuole tornare a sorridere davanti al proprio pubblico e iniziare al meglio il cammino negli ottavi di Coppa Italia.

