Torna il calcio a Gallese dopo i fasti di tanti anni fa in cui la locale compagine di calcio disputò anche il campionato di Eccellenza. Il pallone torna a rotolare grazie ad un gruppo di giovani dirigenti che ha deciso di creare una società che prenderà il nome di Asd Sport Gallese. Il gruppo fondatore della società ha inoltre raggiunto nelle scorse settimane un accordo con il comune omonimo per la gestione del campo sportivo “Dino Nelli”. La nuova società militerà nella prossima stagione nel campionato di Terza Categoria e nei prossimi anni l'obiettivo principale sarà quello di sviluppare un settore giovanile che sia da trampolino di lancio per i giovani talenti. Il presidente della società è il calciatore Francesco Lazzarini che nella passata stagione ha militato nella squadra della Sorianese con la quale che ha vinto il campionato di Promozione, compiendo così il salto di categoria in Eccellenza. Inoltre, Lazzarini, nell'attività da presidente sarà coadiuvato da una serie di collaboratori mentre la panchina della prima squadra sarà affidata ad Andrea Di Giuseppe. Per quanto riguarda invece la rosa al momento possiamo dire che sarà costituita da una serie di giocatori del posto o provenienti dai paesi limitrofi come Giraldo, Paolelli, Cupidi, Cima, Monti, Chiani, Mossi, Ferramondo e Pieralisi.

ORGANIGRAMMA SOCIETÀ E STAFF. In seguito ecco l'organigramma dell'Asd Sport Gallese in vista della stagione 2024/25: presidente pro tempore Francesco Lazzarini, direttore generale Federico Antonini, direttore sportivo Andrea Magrini, allenatore prima squadra Andrea Di Giuseppe, preparatore dei portieri Danilo Beranzoni, team manager Maurizio Casadidio, segretario Marco Belfi.

Si torna a giocare al Nelli di Gallese che in passato ha visto la squadra del paese militare anche in Eccellenza

©RIPRODUZIONE RISERVATA