Si conclude con un settimo posto l'avventura ai World Skate Games per l'Italia senior femminile. La truppa di coach Franko in quel di Roccaraso (L’Aquila) deve accontentarsi del piazzamento, in quanto dopo un round robin ben disputato (vittorie 2-0 contro l'Argentina e 2-1 contro la Colombia, ko 5-2 contro la fortissima Spagna) sono arrivate due cocenti sconfitte nel quarto di finale contro la Francia (7-0) e nella semifinale 5°-8° posto contro la Namibia (5-1). Nella finalina per il 7° posto vittoria per 1-0 delle azzurre, di nuovo contro l'Argentina. Ben sei le atlete Cv Skating che erano presenti: alla goalie titolare Eugenia Pompanin si sono aggiunte le veterane Veronica Novelli, Laura Giannini, Eleonora Raia e Mara Faravelli oltre alla giovanissima Gloria Padovan, che dopo aver disputato il campionato Junior femminile da capitano e protagonista, è rimasta a far valere le sue qualità anche con la squadra Senior.

«È stato un Mondiale agrodolce - spiega Riccardo Valentini, presidente della Cv Skating e responsabile del movimento femminile italiano per conto della Fisr - perché se è vero che le prime 4 squadre erano sinceramente inarrivabili (Usa, Spagna, Francia, Canada, ndr) contro la Namibia potevamo fare qualcosa di più. C'è anche da dire che in quel match la fortuna non ci ha aiutato, visto che abbiamo colpito 4 pali, ma credo che comunque sia andata rimanga comunque una gran bella esperienza per le ragazze, sia dal punto di vista sportivo che umano. Faccio i miei complimenti a tutte le ragazze, che hanno dato l'anima in campo, e ora tifiamo i nostri Under 18 maschili Ruggero Meconi e Daniele Ceccotti che stanno per iniziare il Mondiale con gli azzurrini».

