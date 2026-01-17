Per la 19esima giornata del camoionato di Promozione il Santa Marinella sarà impegnata alle 11 sul campo di Aranova contro la capolista Borgo Palidoro. Una trasferta difficile per i tirrenici, visto che i padroni di casa vantano tredici vittorie ed una sola sconfitta. «È una sfida che affronteremo in un periodo dove stiamo esprimendo il meglio di noi - commenta mister Fracassa - stiamo attraversando un ottimo periodo di forma e di gioco tanto che nelle ultime tre gare abbiamo ottenuto nove punti, quindi c'è veramente tanto entusiasmo. Questa settimana ci siamo allenati forte. Andiamo quindi a giocarci la partita con il Borgo Palidoro con una certa consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo molto rispetto della prima in classifica, ma siamo consapevoli che abbiamo una struttura solida e abbiamo trovato un equilibrio importante. L'atteggiamento sarà quello di sempre, non saremo remissivi ma scenderemo in campo come una squadra che ha la mentalità giusta per puntare a restare a ridosso delle prime in classifica. È, secondo me, è un test difficile, dove vedremo la vera forza del Santa Marinella. Affrontiamo la prima in classifica ma l'affrontiamo nel nostro miglior momento. Secondo me sarà una sfida molto importante, per capire dove siamo in grado di arriviare. Sono convinto che se riusciamo a fare risultato, daremo maggiore slancio alla rincorsa per il terzo posto. Dopo questa gara arrivavera un trittico di partite complicate visto che dopo il Borgo Palidoro, domenica prossima arriverà al Fronti il Fiumicino e poi andremo a Tolfa. Rispetto alle prime quattro partite del girone di andata, oggi siamo diversi. Oggi c’è un Santa Mariella consapevole della propria forza».

