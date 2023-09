Ci sarà anche un civitavecchiese ai nastri di partenza del campionato di Serie C. Pietro Santi è un nuovo giocatore della Fermana. Classe 2002, il centrocampista cresce calcisticamente nel settore giovanile del Civitavecchia, per poi passare a quello del Frosinone, dove ha giocato assieme a Paolo Cerroni. Poi Santi ha vestito, nelle ultime due stagioni, la maglia del Real Monterotondo Scalo in Serie D: per lui 49 presenze con tre gol e un assist. La Fermana, che nella passata annata era retrocessa perdendo il playout con la Viterbese, è stata ripescata e comincerà la stagione in trasferta contro la Carrarese.

