Seconda uscita stagionale in amichevole per il Civitavecchia. Dopo aver ceduto solamente nei minuti finali contro la Lazio Under 18 all’esordio nella serie di appuntamenti pre-campionato, ora i nerazzurri giocheranno ancora di fronte al pubblico amico del Vittorio Tamagnini. Domani alle 17.30 fischio d’inizio della gara contro l’Orbetello, sicuramente un avversario inconsueto e che arriverà dalla bassa Toscana per sfidare l’undici di Massimo Castagnari. I maremmani arrivano due campionati consecutivi vinti e non si vogliono affatto fermare, perché hanno l’intenzione di vincere anche la Promozione toscana ed approdare in Eccellenza.

All’interno del gruppo biancoceleste figurano volti conosciuti a Civitavecchia e nel circondario: il terzino Yuri Birra, recentemente transitato anche dal Tarquinia, un altro difensore esterno come Cristian Del Prete, che vantaesperienze con Tolfa e Csl Soccer, oppure il difensore Alessio Treccarichi, che ha giocato con il Civitavecchia prima della sua unione con la Compagnia Portuale, senza dimenticare alcuni volti noti del calcio regionale laziale come l’attaccante Erik Laghigna, recentemente alla Rieti e in tempi più lontani in serie D con Marino e Aprilia, oppure la seconda punta Andrea Galvanio, che due anni fa ha giocato il campionato di Eccellenza con la maglia del Valmontone.

E il Civitavecchia? Sicuramente questa è una sfida stimolante, nel quale Castagnari farà ancora girare tutti gli effettivi per capire quali potranno essere le gerarchie dal punto di vista tattico.

Sicuramente si è notato che la Vecchia ha la possibilità di fare molte scelte, come dimostra il fatto che contro la Lazio elementi con Gagliardi, Cerroni e Mocanu sono partiti dalla panchina. In tutti i reparti ci sono giocatori che nel corso della stagione, se non ci saranno ulteriori modifiche, dovranno scalpitare per una maglia da titolare e dovranno, per forza di cose, quantomeno partire dalla panchina. Dopo l’Orbetello, si prevedono altre due amichevoli per Funari e compagni, da qui al via del campionato di Eccellenza, fissato per il 7 settembre.

