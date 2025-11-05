Il punto sui campionati di Seconda Categoria gironi A e C. Nel gruppo A sul podio la Vigor Acquapendente a 13 punti e che precede di due lunghezze i cugini della Virtus Acquapendente e di 3 il Gradoli. Vigor corsara per 4-2 nel derby di Proceno, Virtus che ha vinto in casa per 5-1 contro il Piansano e Gradoli al suo primo ko con la sconfitta per 2-1 a Corchiano. In quarta posizione con 9 punti il Viterbo Fc che ha battuto in casa per 4-0 il Valentano, il Grotte Santo Stefano fermato sul pari casalingo per 1-1 dal Vasanello e l’ Atletico Monte Romano vincente per 2-1 a domicilio con la Virtus Marta. A completare il quadro della quinta giornata il ritorno al successo nel derby del Castiglione Calcio per 2-1 sulla Robur Tevere e il successo interno della Csl Soccer per 3-2 contro il fanalino di coda Virtus Caprarola. Questi i confronti della sesta di andata: sabato 8 novembre alle 14,30 Gradoli-Csl Soccer, Piansano-Proceno, Vigor Acquapendente-Castiglione Calcio, Valentano-Onano Sport, Vasanello-Viterbo Fc, Virtus Caprarola-Atetico Monte Romano. Alle 14,45 Virtus Marta-Virtus Acquapendente. Domenica alle 11 Robur Tevere-Grotte Santo Stefano. Nel girone C in vetta con 12 punti la Virtus Trevignano che precede di due punti il terzetto Evergreen Civitavecchia, Kaysra Cerveteri e Fregene. Scivola al quinto posto il Vicus Ronciglione fermo a 9 dopo il ko interno con il Kaysra Cerveteri. Per le altre provinciali vince il Blera che ha battuto 1-0 la Vis Bracciano, ok il Sassacci vincente in casa per 1-0 contro il Real Tolfa. Primo sorriso del Cura Calcio corsaro per 1-0 a Marina San Nicola mentre il Monterosi ha ceduto per 1-0 a Santa Marinella. Nella prossima giornata questi gli impegni delle provinciali: sabato alle 14,30 derby Cura Calcio-Vicus Ronciglione, Polisportiva Oriolo-Blera e alle 18 Monterosi-Fc Sassacci per un pomeriggio all’insegna delle sfide provinciali.