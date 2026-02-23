Rabbia e delusione in casa Cerveteri dopo la sconfitta contro il Tarquinia. A preoccupare, oltre al risultato, è il dato sui gol realizzati: appena uno nelle ultime sei gare, quello di Patrascu su rigore. Un bottino troppo magro per una squadra che fino a poche settimane fa navigava nelle zone alte della classifica.

Nel dopo gara il diesse Oberdan Scotti ha parlato alla squadra senza mezzi termini. «Sono stato chiaro con tutti: voglio impegno e sacrificio, che non sto vedendo. Non stiamo sbagliando gli obiettivi, visto che eravamo partiti per la salvezza. Ci siamo trovati al terzo posto e a qualcuno ha fatto male. Da domenica voglio una squadra vera, con la testa in campo. Contro il Tarquinia abbiamo meritato di perdere: protestiamo troppo e ci creiamo alibi con i rigori annullati. Non va bene, si gioca e quello che viene fa parte del gioco. Spero capiscano la lezione, mi aspetto una reazione».

Gli etruschi torneranno in campo domenica sul terreno dell’Olimpus Roma, in quella che dovrà essere la gara della svolta per regalare una gioia ai tifosi, sempre presenti e vicini alla squadra.

