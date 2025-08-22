Il Cerveteri prosegue la preparazione, mentre il diesse Scotti sta osservando giorno dopo giorno il lavoro dei ragazzi. «Molto bene, devo dire. Mister Ferretti è una garanzia, sa unire il gruppo, è un motivatore - ha riferito Oberdan Scotti - Il gruppo è giovane, li vedremo nel test del 30 a Tolfa, seppur precocemente possiamo già capire qualcosa. Siamo in avvio, bisogna lavorare. Conta che la squadra abbia sostanza, carattere, i risultati verranno da sé».

Il diesse insieme a Gnazi, stanno cercando di portare con la maglia dei Cervi un giovane di esperienza, molto forte in avanti. Intanto domani saranno diramati i calendari, i tifosi verde azzurri attendono con ansia due date, andata e ritorno con il Ladispoli. Un derby che va oltre il calcio. Un derby vero, sentito.

«Cerveteri è una piazza importante, sono stato contento di venirci a lavorare. C' è entusiasmo, un bel passato alle spalle - conclude il dirigente -. si respira un 'atmosfera come piace a me. Non andrò in vacanza, voglio seguire ragazzi, mi ha da subito preso in maniera completa questa nuova avventura».

