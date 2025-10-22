A Cerveteri c'è euforia e fiducia, la vittoria a Pescia, seconda di fila, ha consegnato ai Cervi una stabilità dal punto di vista morale. Una vittoria pesante, in una settimana sei punti e passaggio di turno in coppa Italia. Del momento ne parla il diesse Oberdan Scotti.

«Alla terza di campionato, dopo tre sconfitte, ho detto ai ragazzi di non accampare scuse – dichiara Scotti – se non si vince troppo spesso è facile, trovare alibi. Ora posso dire che hanno capito cosa volevo intendere. Siamo un bel gruppo, coeso, e di qualità. Possiamo fare bene , ma dobbiamo lottare non fermarci».

Intanto sono stati assegnati gli accoppiamenti di Coppa Italia, per i Cervi c'è la Luiss mercoledì 29 a Roma, ritorno al Galli . Una gara , che pur giocando contro una grande squadra, ha aperta a ogni risultato.

«Non ci mette paura nessuno, siamo una squadra che ha una testa, un cuore e gambe. Possiamo giocarcela con chiunque, abbiamo ragazzi giovani di qualità e cattiveria. Quella giusta per arrivare lontano», ha detto Scotti.

