Un match che può valere una bella fetta di playoff promozione per entrambe quello in programma domani pomeriggio alle ore 17 a Nepi tra la Maury's Com Cavi Tuscania e la Ecosantagata Civita Castellana, due squadre davvero protagoniste nel passato recente ai massimi livelli del volley nazionale. I padroni di casa vi arrivano “con il vento in poppa”, forti delle cinque vittorie consecutive realizzate nel girone di ritorno. Tuscania è reduce invece da due sconfitte che, tutto sommato, grazie ai passi falsi della capolista Toscanagarden Arno e della diretta inseguitrice Grosseto, non sono costate più di tanto in termini di classifica. I ragazzi del presidente Massimo Pieri sono sempre lì ad un punto dalla capolista (45) e a più tre dalla prima inseguitrice (41), più che mai in corsa per il posto playoff. Chi ha fatto davvero un bel balzo in avanti è invece proprio Civita Castellana (38) che si è portata a ridosso delle prime.

«È innegabile che non stiamo attraversando un gran momento di forma - commenta capitan Buzzelli - nelle ultime due partite abbiamo avuto qualche calo di concentrazione e alcune difficoltà tecniche legate ad infortuni. Questo però non deve assolutamente diventare un alibi, siamo consapevoli dei nostri mezzi e in palestra stiamo lavorando bene per ritrovare subito la brillantezza che avevamo prima della pausa natalizia. Dall’altra parte della rete troveremo un Civita Castellana in grande forma che a suon di risultati positivi si è reinserita con merito nella lotta promozione. Ci conosciamo bene quindi servirà grande attenzione ad ogni minimo particolare, loro sono una squadra molto solida in ricezione con degli attaccanti esperti per la categoria e un ottimo palleggiatore. Vogliamo assolutamente tornare alla vittoria prima possibile quindi andremo a Nepi per dire la nostra in un derby che ha sempre regalato emozioni».

A dirigere l'incontro i signori Lobrace e De Nard.

Probabile formazione dei padroni di casa: Cordano in regia con Rossi opposto, Defabritiis e De Paola schiacciatori, Ceccobello e Consalvo centrali, Andreini libero. Fischio di inizio alle ore 17. Diretta streaming sulla pagina facebook della Jvc Civita Castellana.

