CIVITAVECCHIA – La nave scuola Amerigo Vespucci, gioiello della Marina Militare, conferma il suo fascino. Ad ogni tappa e in ogni porto conquista cittadini e curiosi, e Civitavecchia non fa eccezione. Sui social impazzano le fotografie della nave, ormeggiata al molo del Bicchiere, scattate da ogni angolatura, cogliendo la bellezza della Vespucci a 360 gradi.

Lunghe file sottobordo per le visite, sold out già da giorni. E tante le autorità e le istituzioni, considerata anche la vicinanza con Roma, che arrivano in porto per una tour della nave o per partecipare alle diverse iniziative organizzate all’interno del Villaggio In Italia.

«Un’icona per i cittadini del mondo – ha confermato ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – il tour mondiale è stata una straordinaria avventura che ha stupito peraltro molti cittadini dei cinque continenti che hanno conosciuto con l’Amerigo Vespucci l’eccellenza e la qualità dei prodotti italiani e l’attrattività del nostro Paese».

Questa mattina il Ministero per le disabilità organizza un panel sul tema “Disabilità, sport e inclusione” seguito, alle 14:30, da un flash mob e dimostrazioni sportive nell’area centrale del Villaggio IN Italia. Presente il ministro Alessandra Locatelli.

Torna anche Fondazione Francesca Rava con una visita educativa a bordo di Nave Amerigo Vespucci a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro.

Per gli appassionati di motori sabato 31 maggio, questa mattina l’area antistante Nave Amerigo Vespucci ospiterà la Ferrari.

Lunedì 2 giugno alle ore 10:00 la presentazione dello Speciale “Giro del Mondo Nave Vespucci 2023-25” del Notiziario della Marina Militare; alle ore 14:00 la presentazione del progetto “Simulazione di naufragio, abbandono imbarcazioni e recupero equipaggi - 2025” a cura della Federazione Italiana Vela. Il Villaggio IN Italia è stato scelto dalla National Italian American Foundation (NIAF), l’organizzazione nazionale con sede a Washington DC che rappresenta gli oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che vivono negli Stati Uniti, come sede per il prossimo Consiglio di Amministrazione in programma il 2 giugno.

Per i più piccoli domenica 2 giugno alle ore 12:00 e alle ore 16:00 (presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia) torna il progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (testo di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo. Musiche originali di Catello, Beatrice e Anna Maria Milo).