S. MARINELLA - “Voci in piazza” è il nome dell’evento in programma oggi pomeriggio alle 18.30 a Piazza Trieste.

L’iniziativa, è organizzata dalla cooperativa sociale “Raggio di Luce Ets”, in collaborazione con il Comune e con il sostegno di Enel Cuore Onlus. La manifestazione, nasce per presentare il progetto Ricomincio da T.R.E. Territorio-Relazione-Esperienza”, che sarà illustrato alla città in apertura di serata.

Saranno i rappresentanti della cooperativa, insieme al sindaco Pietro Tidei e all’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, ad entrare nel cuore del progetto, che sarà avviato entro la prima metà del mese di giugno nel territorio comunale. Un piano di intervento che si avvarrà dell’intelligenza artificiale, come ulteriore supporto ai destinatari per accedere ai servizi previsti.

“Il progetto ha l’obiettivo di contrastare la povertà socio economica e occupazionale nel nostro Comune – dice il sindaco Tidei - offrendo assistenza, orientamento e supporto. Sarà attivato uno sportello sociale a cui si potranno rivolgere giovani, famiglie e persone che si trovano in un periodo di difficoltà”. Per l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, è importante promuovere il progetto e farlo conoscere alla cittadinanza attraverso un evento di sensibilizzazione e socializzazione, come Voci in piazza.

“Il programma, dopo la presentazione – afferma D’Emilio - prevede una serie di esibizioni musicali. Un live show con Claudio Dj, Ilaria Ferrari, Alice Paba, Alessandro Poleggi, Sestanota, con la direzione artistica di Dm production. Sarà un momento di inclusività, aggregazione e intrattenimento rivolto a tutti, con lo scopo di far conoscere il progetto e abbassare le barriere, in modo che il messaggio arrivi direttamente e senza troppi ostacoli a chi avrà necessità di rivolgersi ai servizi di Ricomincio da Tre”.

