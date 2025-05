CIVITAVECCHIA – È stata inaugurata questa mattina, sulle note della musica suonata dalla Banda Puccini e di fronte a moltissimi cittadini, la nuova spiaggia della Marina. Niente sabbia, ma piccoli ciottoli a riqualificare quella parte di lungomare che ha troppo spesso dovuto fare i conti con maltempo e mareggiate, a cancellarne il profilo. Con la realizzazione della barriera soffolta questo problema dovrebbe essere finalmente risolto, con Civitavecchia che può finalmente contare su una spiaggia al centro della città.

«Un’opera strategica per la nostra città, pensata per restituire ai civitavecchiesi un luogo da vivere e da amare – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene - e offrire ai turisti un’occasione in più per scoprire la bellezza del nostro litorale». Un progetto partito nel 2022, con la precedente amministrazione comunale. Tanto che, al taglio del nastro di oggi, sono stati invitati a partecipare anche l’ex sindaco e l’ex vicesindaco Ernesto Tedesco e Manuel Magliani.

«Si tratta di un progetto iniziato dalla precedente amministrazione e portato a compimento dalla nostra, grazie al lavoro dell’assessore all’ambiente Stefano Giannini, realizzato anche con la progettazione dell’autorità di sistema portuale – ha aggiunto Piendibene -ringrazio le autorità presenti ed il vescovo Ruzza per la sua benedizione. È la testimonianza di una comunità coesa. Civitavecchia cresce anche così: riconoscendo il valore della continuità istituzionale quando questa è al servizio del bene comune e cogliendo le opportunità di valorizzare la propria straordinaria bellezza». L’ex sindaco Tedesco ed il suo vice Magliani hanno quindi ringraziato per l’invito, riconoscendo l’importanza della continuità amministrativa, per progetti importanti per tutta la città. «Un invito non solo formale ma sostanziale, e non è scontato – hanno aggiunto – ora bisogna partire da qui per lo sviluppo di una costa sempre più a disposizione di tutti ed accessibile».

È stato quindi l’assessore Stefano Giannini ad annunciare anche i prossimi progetti. «Già nei prossimi giorni apriremo il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile dal porto al Castello – ha spiegato – abbiamo poi buone speranze, e qui chiedo il massimo impegno delle consigliere regionali Mari e Tidei, per ottenere il finanziamento anche per sistemare la pista ciclabile già presente alla Marina, facendo sì che questa zona diventi davvero il fiore all’occhiello della nostra città».