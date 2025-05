TARQUINIA - Si lavora di gran lena in questi giorni al lido di Tarquinia. E le premesse ci sono tutte per creare, in men che non si dica, quella che i neo gestori dello stabilimento balneare comunale, promettono di far diventare un’isla “Bonita”.

A partire dal 1° giugno sarà infatti ufficialmente aperta la stagione balneare nello stabilimento comunale di Tarquinia, oggetto di un'importante opera di riqualificazione realizzata congiuntamente dagli assessorati ai Lavori pubblici e al Demanio.

La nuova gestione affidata tramite bando triennale, si pone l’obiettivo, come spiegato durante la presentazione ufficiale, di valorizzare la struttura offrendo servizi di qualità e promuovendo un ricco programma di eventi e attività per tutta la cittadinanza e i visitatori.

La presentazione del progetto si è svolta presso la sala consiliare del palazzo comunale, alla presenza del sindaco Francesco Sposetti, dell’assessore ai Lavori pubblici Sandro Celli, dell’assessore al Demanio Andrea Andreani e dei rappresentanti della società aggiudicataria.

Palme e nuove strutture stanno facendo l’ingresso sulla spiaggia che sembra promettere ai tarquiniesi, finalmente, un luogo per il relax in riva al mare, completamente riqualificato.

Il sindaco Francesco Sposetti si è detto molto soddisfatto della strada intrapresa e del gruppo di lavoro che si è formato. Gli assessori Andrea Andreani e Sandro Celli hanno elogiato il progetto innovativo.

Gli imprenditori Andrea Ortu e Angelo Massone si sono detti soddisfatti del lavoro che stanno portando avanti i loro ragazzi. Ilias Brodolini ha spiegato quanto lo stabilimento balneare diventerà una sorta di villaggio turistico con attività ed eventi dalla mattina alla sera. Matteo De Mutiis ha parlato di “saluto al sole”, un invito per tutti a spegnere la mente con ritmo di djset e musica dal vivo. Marco De Mutiis ha assicurato un’estate ricca di soddisfazione.

