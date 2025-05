CIVITAVECCHIA – È arrivata ieri mattina presto, ormeggiando presso il Molo del Bicchiere, la nave scuola Amerigo Vespucci, accolta dalla cerimonia ufficiale di benvenuto alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Il veliero della Marina Militare, considerato un'icona nazionale, ha toccato Civitavecchia come 16^ tappa del Tour Mediterraneo, penultima fermata prima dell’approdo finale a Genova il prossimo 10 giugno, in coincidenza con la Festa della Marina Militare. Dopo il lungo giro del mondo che ha portato il Vespucci a rappresentare l’Italia in oltre 30 porti di cinque continenti, l’approdo nel porto laziale ha assunto un valore simbolico particolare.

A fare gli onori di casa il sindaco Marco Piendibene, che ha accolto il comandante della nave, Capitano di Vascello Giuseppe Lai, con parole di gratitudine: «Un sentito ringraziamento per aver guidato con successo il tour mondiale della nave, promuovendo le eccellenze italiane attraverso il progetto “Villaggio Italia”. La presenza del Vespucci davanti al Forte Michelangelo è un’immagine che rafforza l’identità marittima e storica di Civitavecchia».

Il primo cittadino ha ricordato anche il ruolo della città come porta di accesso alla Capitale, sottolineando come la visita della nave avvenga in un periodo di grande flusso turistico: «Civitavecchia rappresenta il porto di Roma. Con 3,5 milioni di passeggeri l’anno, chi approda qui da altri continenti ha ora la possibilità di vedere da vicino l’orgoglio della nostra marina e della nostra nazione».

La cerimonia ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, del vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, del presidente della Commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, e di una delegazione di ambasciatori della Nato, oltre alle autorità locali. Il comandante Giuseppe Lai ha ricordato come ogni tappa del tour sia stata significativa per la calorosa accoglienza ricevuta: «Ovunque abbiamo riscontrato grande apprezzamento e riconoscimento da parte delle comunità locali, che hanno colto il valore della promozione delle eccellenze territoriali. Il Tour Mediterraneo è dedicato in particolare all’Italia, con 16 tappe su 18 nel nostro Paese. È un’occasione per raccontare agli italiani quanto il nostro Paese sia stimato nel mondo». La nave, costruita nel 1931 e lunga 101 metri, è da sempre il simbolo della Marina Militare e strumento di formazione per gli allievi ufficiali. Ma la sua funzione è anche diplomatica, come ha sottolineato lo stesso comandante: «La Vespucci è tradizione, formazione e diplomazia navale. Con il giro del mondo ha rappresentato l’Italia a 360 gradi, come voluto dal ministro della Difesa Crosetto, che ha trasformato la missione in un progetto che coinvolge ben 12 ministeri: un’Italia che ha navigato, un Paese che si è raccontato».

Ad accompagnare la visita, il Villaggio IN Italia, spazio espositivo e culturale pensato per coinvolgere il pubblico e promuovere l’immagine dell’Italia nei suoi molteplici aspetti: dalla tecnologia alla cultura, dalla ricerca scientifica alla gastronomia.

Numerosi gli eventi in programma, consultabili sul sito internet della Marina Militare. la conferenza della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) sulla diplomazia navale; l’incontro con Federico Palmaroli, autore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho”; l’appuntamento “Il Vespucci incontra la cultura”, che consente l’accesso a prezzo ridotto al Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia; l’evento “Attrazione investimenti” in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Particolare attenzione anche al pubblico dei più giovani, con la rappresentazione “La favola del Vespucci” raccontata da Veronica Maya. Per tutta la durata della sosta sarà possibile visitare la Vespucci attraversando il villaggio espositivo. Un’occasione unica per ammirare da vicino un vero monumento galleggiante e sentirsi parte di una storia che continua a navigare nel nome dell’Italia.

