LADISPOLI – Avrebbe sfiorato un gatto mentre era in sella alla sua bici cadendo a terra rovinosamente sull’asfalto e picchiando la testa. Momenti di paura questa mattina in via Venere, nella frazione balneare di Marina San Nicola, per l’incidente che ha coinvolto un ciclista amatoriale ladispolano in gruppo con altri amici. A quanto si appreso, l’animale sarebbe sbucato all’improvviso attraversando la strada e sorprendendo gli sportivi. Uno di loro ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Immediato l’intervento del 118: l’uomo è stato soccorso sul posto e poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale.