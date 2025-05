CIVITAVECCHIA – C’è chi la osserva da lontano, chi invece ha approfittato della rimozione delle transenne per una passeggiata e per prendere un po’ di sole. Da domani sarà ufficialmente fruibile la nuova spiaggia della Marina, con il sindaco Marco Piendibene e l’amministrazione tutta che invitano la cittadinanza a partecipare domani alle 12 all’inaugurazione della spiaggia stessa e della barriera soffolta «un progetto che coniuga tutela dell’ambiente – ha spiegato Piendibene – protezione della costa e valorizzazione del nostro territorio. Un'opera iniziata dalla precedente amministrazione, conclusa dalla nostra, pensata per oggi, ma soprattutto per il futuro della nostra comunità e dei tanti che transitano per Civitavecchia auspicando che contribuisca a farne dare le ottime recensioni che merita. È un momento importante per tutta la comunità – ha concluso il Sindaco - un passo avanti concreto verso un territorio più sicuro, accogliente e sostenibile».