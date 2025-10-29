Si sono svolti, nel bellissimo impianto “Netto Arena” di Stettino , i Campionati Europei Iku, a cui hanno partecipato 23 nazioni per un totale di 1430 atleti. Il bravo karateka civitavecchiese Jacopo Scala ha conquistato ben due medaglie d'oro nel kumite , vincendo sia nella prova individuale sia nella competizione a squadre. L'atleta della Meiji Kan ha effettuato un percorso di avvicinamento ai due titoli continentali a dir poco impressionante vincendo tutti i combattimenti prima del limite e subendo, negli otto incontri (quattro nella prova individuale ed altri quattro con la squadra), solo un punto contro.

Allenato dalla Maestra Virginia Pucci, è stato seguito all'angolo dalla stessa Virginia , anche lei in Polonia come tecnico della squadra nazionale Fik. Il giovane Jacopo ha primeggiato nella categoria Cadetti (14/ 15 anni) rinnovando una tradizione di medaglie internazionali che dura da 49 anni su tutti i tatami del mondo e che continua a trionfare in ogni sigla del karate internazionale .

«Siamo molto contenti per i bei risultati di Jacopo – commenta il M° Stefano Pucci – perche è un ragazzo serio che si allena con costanza da anni ed è un atleta completo, avendo ottenuto anche parecchie medaglie nella specialità dei kata».

