Ancora una vittoria per Santiago Ferraro, il giovane corridore di Cerveteri si è aggiudicato il GP Sportivi di Lauria, gara riservata ala categoria juniores, dove ha vinto grazie a una prestazione super. Il 17enne di Cerveteri , in forza al team romano Coratti, ha completato con uno spettacolare rush finale un’altra grande prova di squadra per la formazione diretta da Ilario Contessa e Pierluigi Terrinoni. Sull’impegnativo tracciato disegnato sulle colline asolane ad inserirsi nell’azione che ha caratterizzato la fase centrale di corsa era stato un generosissimo Federico Vettore. Quando, lungo le rampe di Forcella Mostaccin ad una trentina di chilometri dal traguardo, il gruppo ha recuperato tutti i fuggitivi di giornata, Santiago Ferraro, ben supportato dal compagno di squadra Vinnie Manion, è riuscito a restare sulle tracce dei migliori. «È una vittoria che è merito di tutta la squadra che ha corso in maniera eccezionale. La fuga di Vettore ci ha permesso di restare coperti nella prima parte di corsa e su di un tracciato così impegnativo tutto questo è stato molto prezioso. Sul Mostaccin mi sono arrotato con un altro concorrente e ho dovuto mettere il piede a terra. Vinnie Manion mi ha aiutato a rientrare sul gruppo di testa; poi nel finale ho visto che gli altri si studiavano e ho provato ad andarmene, mi hanno seguito in sei ed è andata bene» ha spiegato dopo il traguardo un esausto, ma felice, Santiago Ferraro. «Voglio dedicare questo successo a tutta la squadra, ai dirigenti, ai direttori sportivi, ai miei compagni di squadra e alla mia famiglia ma, soprattutto, a mia zia che pochi giorni fa è venuta a mancare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA