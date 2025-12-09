Amministrazione
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa lunedì 8 dicembre 2025
la celebrazione
Il Dopolavoro ferroviario festeggia i primi 100 anni
redazione web
il caso
Capodanno, Civitavecchia fanalino di coda al bando regionale
Il progetto “Civitavecchia 90 – Concerto di Capodanno” arriva ultimo su 157 ammessi. A Ladispoli arrivano Gue e Rose Villain mentre il Pincio corre ai ripari
Francesco Baldini
Degrado
«Il parco Vannini è al buio»
Protestano i genitori a Cerenova. Sopralluogo del consigliere Paolacci
Mala movida
Notti violente e spedizioni punitive
L’ultima rissa esplosa sul viale Italia forse per un regolamento di conti tra ragazzi. Tre episodi avvenuti in pochi giorni
Il fatto
Viterbo: un angelo luminoso per ricordare Leonardo Cristiani
Accese le luminarie in viale Trieste in ricordo del giovane morto in un incidente su questa strada
Il fatto
Ragazzo seguito fino a casa e picchiato da ignoti
E’ avvenuto sabato sera a Sutri, la denuncia del sindaco Amori: «Un episodio brutale e ingiustificabile»
Il fatto
«Roma Nord, meno soppressioni»
La proposta del comitato dei pendolari per la rimodulazione dell’orario sembra funzionare:
Cronaca
Allumiere e Tolfa, una giornata per la legalità che parla al cuore e punta sui giovani
Cronaca
Seicentomila euro destinati alla Cavaccia: cittadini increduli
Pd e da Insieme per Allumiere parlano di proclami: «L’impianto sportivo non ha registrato miglioramenti»
