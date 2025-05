A 270 minuti dal termine del campionato, il Santa Marinella è ancora in corsa per un posto nei play off del campionato di Promozione. La squadra di mister Fracassa, infatti, occupa la terza posizione in classifica insieme all’Ostiantica a quota 62, dietro l’Atletico Salaria Vescovio (66 punti) e alla capolista Grifone Monteverde già promossa in Eccellenza. Ovviamente, è diventata una lotta a due, tra chi avrà l’onore di entrare nel podio e conquistare il posto nei play off e chi invece dovrà riprovarci il prossimo campionato. Un podio che passa anche dal risultato che otterrà oggi il Santa Marinella, nella sfida esterna sul campo di un Pescatori Ostia (ore 11) ormai in salvo. Ovvio che i tirrenici dovranno stare molto accorti in quanto, non avendo nulla da perdere, i lidensi faranno la loro partita senza alcuna pressione. «È un campo dove la squadra di casa è abituata a giocare – dichiara mister Fracassa - un campo in terra molto piccolo, quindi ci sarà tanta densità in mezzo al campo. Abbiamo preparato la gara conoscendo già i nostri avversari quindi dovremo giocare forte sulle seconde palle e una difesa preventiva. Questa credo che sarà la logica della partita. Abbiamo un'occasione importante perché, i padroni di casa, cercheranno a far bene come sempre hanno fatto in questo campionato giocando tra le proprie mura, però il nostro obiettivo è più importante, cioè centrare i playoff. Abbiamo uno scoglio da superare e ce la metteremo tutta». Purtroppo, il tecnico, non potrà contare sull’apporto di Simone Trincia che è stato squalificato, di Caforio e di Gentili che non sono nelle condizioni di scendere in campo. «Sono convinto – continua Fracassa - che chi andrà in campo e sostituirà i tre giocatori darà il massimo. Sono rimaste tre gare ed ho chiesto ai ragazzi di fare uno sforzo per centrare questo obiettivo, che lo merita sia la società che i tifosi perché, secondo me, è l’obiettivo minimo da centrare per dare un senso a questa stagione, che è stata positiva per la prima parte e negativa per la seconda. Quindi mi aspetto una prestazione veramente di carattere dei miei giocatori perché, per giocare su certi campi, ci vuole carattere e determinazione, perché se andiamo molli la partita diventa molto complicata».

