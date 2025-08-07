Santa Marinella Basket si rimette in pista in vista della prossima stagione, che vedrà la formazione rossoblù prendere parte, ancora una volta, al campionato di serie B. L’estate del gruppo locale è segnata dalle numerose riconferme. Questo quanto spiegato, con vari post sui social network, da parte della società santamarinellese, che, dopo una pausa utile per ricaricare le energie, si rimette in moto. Santa Marinella Basket ha scelto di ripartire da chi ha già dimostrato attaccamento, impegno e identità.

«Rebecca Rateanu ha testa calda, fisico solido e tanto carattere – affermano dalla dirigenza - Rebecca è quella che non sai mai cosa farà, ma sai che lo farà con grinta. Quando entra in campo si fa sentire, una bomba. Elena Amalfitano è la più grande del gruppo, esperienza da vendere, punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Dallo scorso anno ha anche un ruolo nella dirigenza. Elisa Rogani è una torre in mezzo all’area, giocatrice dalle braccia infinte, i rimbalzi sono roba sua. Presenza sotto canestro e silenziosa certezza per tutte.

Giorgia Zampolini è una playmaker piccolina, rapida e intelligente. Costretta ad un lungo stop per infortunio durante la scorsa stagione, è pronta a tornare per aiutare la squadra. Elisa Pennesi è una delle sorelle gemelle, silenziosa e discreta fuori dal rettangolo di gioco, una furia dentro. Si tuffa su ogni palla vagante, resiste ad ogni contatto, un inarrestabile.

Francesca Caccamo è tenace, tosta, instancabile, l’incubo di ogni avversaria: marcature strette, pressione continua, energia che non cala mai. Rubare palloni e segnare in contropiede è il suo mestiere, metterti in difficoltà è la sua missione. Claudia Maggi è un’altra veterana della squadra, un pilastro insostituibile. Presidia il pitturato: con lei lì sotto, non si passa. Sempre presente, dentro e fuori dal campo, ha sempre la parola giusta per ogni compagna. È l’incarnazione di dedizione, serietà e impegno. Un vero esempio.

Giulia Terenzi ha difesa solida, presenza costante a rimbalzo: Giulia è un mix perfetto di costanza, concretezza e affidabilità. Non cerca la giocata spettacolare, ma fa sempre quella giusta. Quando viene chiamata in causa, risponde sempre presente, una certezza. Giulia Pennesi è l’altra gemella Pennesi, giovane playmaker rapido e imprevedibile. Veloce, scattante, un primo passo che le permette di saltare qualsiasi avversaria. Quando accelera, puoi solo vederla sfrecciare, fulminea.

