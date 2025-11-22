Si consuma domani mattina alle ore 11 la decima giornata del campionato di Promozione. Il Santa Marinella ospita allo stadio Fronti il Tarquinia in un derby molto sentito visto che sono due squadre che si conoscono bene. I tirrenici, hanno l’occasione di riscattare l’immeritata sconfitta di domenica scorsa a Campagnano e puntare al successo perché i tre punti rilancerebbero i rossoblu nelle zone di alta classifica. La notizia più importante della giornata pero è quella che dopo nove mesi, torna in campo Peppe Tabarini, dopo il lungo stop dovuto all’operazione al ginocchio. «Spero di poterlo utilizzare almeno uno spezzone di gara - dice mister Fracassa - per poi reinserirlo piano piano nelle prossime gare, in modo che possiamo avere il giocatore a disposizione al più presto. I tempi tecnici dell'infortunio sono passati, quindi sarà veramente un piacere rivederlo correre allo stadio Fronti. Per noi è un'occasione per rimetterci subito nei piani alti della classifica. Lo stop inaspettato di Campagnano, ci ha fatto molto male, è stata una brutta sconfitta peraltro immeritata, anche se abbiamo fatto un gran primo tempo mentre il secondo non è stato gestito bene, quindi questo ci deve far capire che le gare vanno prese con la massima concentrazione per gli interi novanta minuti, perché la partita può cambiare inerzia da un momento all'altro. Però questa è l'occasione per riscattarci. Per noi è una chance da non farci sfuggire assolutamente. Ritroviamo Astorelli, dopo la giornata di stop dove un infortunio l'ha tenuto lontano da Campagnano e soprattutto abbiamo i due nuovi acquisti Casaccia e Altamura. Casaccia è un centrale di centrocampo molto fisico Altamura lo conosco bene, un terzino sinistro che avevo al Città di Cerveteri quando vincemmo il campione di Promozione. Sono due giocatori importanti che si mettono a disposizione del Santa Marinella».

