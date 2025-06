Continuano gli incontri tra il tecnico Daniele Fracassa e la società, per cercare di portare a conclusione al più presto possibile la campagna acquisti, in vista del prossimo campionato.

Ad oggi, i giocatori che sono stati riconfermati, sono il portiere Simone Notari, i difensori Augusto Buonanno e Alessio Gallitano, i centrocampisti Francesco Cuomo e Alessio Tranquilli, gli attaccanti Francesco Brutti, Tiziano Alessi, Samuele Cerroni e Peppe Tabarini.

Quest’ultimo, sottoposto una decina di giorni fa ad un’operazione al crociato, dovrebbe iniziare la preparazione insieme ai suoi compagni e molto probabilmente farà il suo rientro in campo a fine ottobre.

«Non mi ha mai sfiorato l’idea di andare via da Santa Marinella - conferma Tabarini - perché qui ho trovato una famiglia e ovviamente quando si sta così bene, l'idea di andare via non ti passa minimamente per la testa. Per il quarto anno consecutivo farò parte della squadra e come sapete sono in fase di recupero, dopo una operazione al crociato. Spero di tornare in campo verso fine ottobre e quindi credo che per agosto ricomincerò a correre e molto probabilmente ad ottobre sarò al cento per cento. Ripeto, per ora sono in fase di recupero e mi sto allenando in maniera molto pesante per cercare di recuperare il prima possibile e tornare magari più forte di prima. Io ovviamente credo sempre nel progetto della società. Credo sempre di poter riuscire a vincere con la società perché è quello che vogliamo tutti. Comunque quest’anno speravo di riuscirci ma ovviamente con il mio infortunio molte cose sono cambiate e non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo anche se, forse, se non mi infortunavo, magari stavamo parlando di una situazione molto più positiva. Purtroppo non è andata come speravamo ma il prossimo campionato di riuscire a fare qualcosa di bello perché, ripeto voglio vincere e sto lavorando per questo. Ringrazio tutti i tifosi che mi stanno vicini in questa fase, che poi sono quelli che sono venuti sempre al campo a vedere le partite e che verranno a sostenerci anche la prossima stagione».

