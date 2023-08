Domani pomeriggio alle 18.30 partirà ufficialmente la nuova stagione calcistica del Santa Marinella. Allo Stadio Fronti, infatti, dirigenti, giocatori e alcune esponenti dell’amministrazione comunale, si ritroveranno per presentare ufficialmente la nuova squadra e per dare inizio alla preparazione.

Nei giorni scorsi, la società ha reso noto l’organico dirigenziale e quello della prima squadra.

Presidente il riconfermato Sanfilippo Orazio, vice presidente Gramegna Patrizio, Direttore Generale Di Stefano Massimo, Direttore Sportivo Di Fiordo Stefano, Segretari Di Tecco Veruska e Usai Gavino, Dirigenti Accompagnatori Varchetta Luciano, Ferri Stefano, Maggi Stefano, Pau Sergio e Murgia Marco. Allenatore Emiliano Cafarelli, vice Flavio Borreale, Preparatore dei portieri Giustiniani Fabio, Preparatori atletici Consalvi Davide, De Caro Salvatore e Flamini Marco, Fisioterapista e massaggiatore Sistilli Stefano, Consiglieri Bravetti Venanzio, Giorgini Mario, Sanfilippo Salvatore e Di Stefano Fabrizio. Rosa prima squadra: Portieri: Antonelli Enrico, Sanfilippo Andrea, Giustiniani Cristian, Difensori: Alessio Gallitano, GiovanniDe Angelis, Alessandro Caforio, Emanuele Brandi, Matteo Troiani, Paolo Polidori, Lorenzo Monteneri, Lorenzo Valle. Centrocampisti: Federico D'Aguanno, Matteo Tollardo, Francesco Cuomo, Lorenzo Scudi, Jacopo Gaudenzi, Antonio Marin, Alessio Tranquilli, Mattia Di Stefano, Iacopo Scotti e Mitch, Attaccanti: Fabrizio Melara, Giuseppe Tabarini, Mauro Catracchia, Davide Cedeno e Pietro Nobili.

Alla presentazione ufficiale ci saranno il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella e il delegato allo sport Marina Ferullo.

«Sono molto soddisfatto della rosa che mi ha messo a disposizione la società- dice mister Cafarelli - sono contento per i tanti sforzi che hanno fatto i dirigenti per mettere su una squadra che sia molto competitiva. Partiamo comunque con una base che è quella dello scorso anno ma con tanti innesti, infatti cambierà tantissimo il modo di giocare. Certo sarà da vedere quanti ragazzi capiranno il tipo di calcio che voglio fare, ma ho voluto certi giocatori con determinate caratteristiche e che conoscono il mio tipo di gioco. Basterà iniziare poi, lavorando insieme, si creerà una certa alchimia di squadra che porterà automaticamente a condividere l’obiettivo. Cosa che ho già fatto, non solo alla Romulea, ma anche al Duepigreco dove ho trovato giovani e grandi, eppure siamo riusciti a lavorare bene. Per capire le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione ho studiato tante partite dello scorso anno. La preparazione si basa su molti fattori. Lavoreremo a livello cognitivo, perché voglio giocatori intelligenti e che sappiano che cosa fare, lavoreremo a livello fisico perchè il mio è un calcio dispendioso che prevede pressione sugli avversari. Purtroppo i tempi sono stretti, il 17 settembre comincia il campionato ed in mezzo c’è il turno di Coppa Italia».

La prima sfida ufficiale, i rossoblù ce l’avranno il prossimo 27 quando, al “Fronti” affronteranno il Ladispoli, poi toccherà all’Atletico Monterano (con data da stabilire), infine il 10 settembre i rossoblù se la vedranno, sempre in amichevole, con il Fiumicino.

