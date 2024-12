Il Santa Marinella spreca troppo e si deve accontentare di un pareggio per 1-1 in quel di Ostia Antica. I tirrenici regalano il primo tempo ai padroni di casa dell’Ostiantica, mostrando ancora una volta mancanza di personalità e di velocità di gioco, infatti alla prima occasione i lidensi si portano in vantaggio. Errore sulla trequarti tirrenica di Serpieri che si fa rubare palla da un avversario, questi serve al limite Picciano che trova il gol a fil di palo. Dunque, ancora una volta, Gallitano e compagni si fanno beffare per leggerezze difensive ingiustificabili. Ma le cose cambiano nel secondo tempo, quando Fracassa mette in campo bomber Tabarini che nei primi 45 minuti è rimasto seduto in panchina. Una ripresa che gli ospiti affrontano con una mentalità completamente diversa e vanno vicini al gol in diverse occasioni, in particolare al 3’ con Caforio che dai 20 metri manda alto, al 9’ ci prova Cerroni con una incornata, al 10’ è la volta di Tabarini la cui staffilata viene deviata in angolo da Carsetti. Al 32’ ci prova Serpieri a pareggiare con un gran colpo di testa terminato di poco fuori. Ma a pareggiare ci pensa Trincia al 40’, che sfrutta al meglio una mischia in area per insaccare. Sulle ali dell’entusiasmo Tabarini e compagni pressano i lidensi nella loro metà campo. Ancora Serpieri, al 42’, sfiora il gol vittoria con una incornata ravvicinata. Un minuto dopo su un’azione simile, è Cerroni a mancare il bersaglio grosso. Ma l’occasionissima arriva al 44’ quando Cerroni viene perfettamente servito con un passaggio in area da Tabarini, l’attaccante spara di piatto in porta, ma la sfera lambisce il palo e si perde sul fondo. Insomma, i tirrenici hanno perso una grande occasione per portare a casa i tre punti che avrebbero riportato il Santa Marinella nelle zone più confortevoli della classifica.

«È stata una partita dove c'è stato un primo tempo equilibrato e abbiamo subito gol sull'unico tiro in porta del dell'Ostiantica su una disattenzione in uscita - dice mister Fracassa - c'è stata poi una grande risposta del Santa Marinella che è uscita con autorità. Nel secondo tempo siamo stati i padroni del campo, abbiamo pareggiato con Simone Trincia e siamo andati più volte vicino al gol del raddoppio in svariate occasioni con Cerroni, Tabarini e Serpieri. Quindi ci prendiamo il punto e ci prendiamo la reazione, l'orgoglio che hanno dimostrato i giocatori che hanno avuto più gamba degli avversari».

Ora l’appuntamento è per mercoledì alle ore 15.30 a Palidoro, dove il team di via delle Colonie affronterà la squadra locale nel primo turno di Coppa Italia Promozione.

